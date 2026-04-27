Terremoto in municipio la sindaca si è dimessa | cosa succede adesso

Venerdì, il municipio di Serle ha subito un terremoto politico con le dimissioni della sindaca Chiara Cherchi, annunciate poche ore dopo quelle dell'assessora Monica Marini. La Marini si occupava di Associazioni, Istruzione, Sicurezza e Volontariato ed era già coinvolta in un precedente episodio. Le dimissioni delle due rappresentanti del governo locale cambiano gli equilibri dell'amministrazione comunale, lasciando incerte le prossime mosse.

Trema il municipio di Serle: la sindaca Chiara Cherchi venerdì ha rassegnato le sue dimissioni. Questo a poche ora dalla notizia (ufficiale) delle dimissioni dell'assessora Monica Marini, delegata alle Associazioni, all'Istruzione, alla Sicurezza e al Volontariato e già protagonista di un primo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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