Foggia piange la morte di Stefania la rabbia della sindaca Episcopo | Come fa a non provare orrore chi uccide una donna?

A Foggia si piange la perdita di una donna vittima di femminicidio. La sindaca ha espresso sdegno per il gesto, chiedendo come sia possibile che qualcuno possa compiere un atto così violento contro una donna. La città si trova a fare i conti con un nuovo episodio di violenza domestica, che si aggiunge a una serie di casi simili negli ultimi mesi. La notizia ha suscitato reazioni di sdegno e preoccupazione tra la popolazione.

L'ennesima donna morta per mano di un suo congiunto. Foggia si trova a piangere l'ennesima vittima di femminicidio. “Sangue innocente nelle mura che dovrebbero essere amiche, dove una donna e una madre dovrebbe sentirsi al sicuro, protetta, coccolata e amata”, il commento della sindaca di Foggia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Episcopo “Ma come fa a non provare orrore, chi uccide una donna?”Ancora sangue innocente nelle mura che dovrebbero essere amiche, dove una donna e una madre dovrebbe sentirsi al sicuro, protetta, coccolata, amata. Celle di San Vito, il Comune meno popoloso della Puglia “senza medico di base”: la rabbia della sindaca Nei confronti dell'Asl FoggiaDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Celle di San Vito: “Per i cittadini di Celle di San Vito non c’è assistenza sanitaria. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Tragedia nel Foggiano: agricoltore alla guida di un trattore muore per un malore; Il giornalismo lucano piange la morte improvvisa di Antonio Mutasci; Giudice sportivo, le decisioni relative alla 37ª giornata di campionato!; Il programma dell'ultima giornata del girone C della Serie C Sky Wifi. Foggia, la tremenda verità sulla morte di Lucia Salcone: il marito arrestato per omicidio premeditatoLucia Salcone non è morta in un incidente stradale ma è stata uccisa dal marito, Ciro Caliendo, che l'ha tramortita e le ha dato fuoco all'interno dell'auto. È la tremenda ricostruzione a cui sono ... iltempo.it MORTO EX SINDACO La comunità del comune in provincis di Foggia piange il prof. ed ex sindaco CHI ERA https://tinyurl.com/wxvmatj3 facebook