Terremoto a Foggia si dimette la sindaca Episcopo | maggioranza nel caos

La sindaca di Foggia ha annunciato le dimissioni, accusando la maggioranza di destabilizzazione. La decisione segue il crollo della giunta e il caos tra i membri dell'amministrazione. La situazione politica nel municipio si è deteriorata, portando alla conclusione dell’attuale mandato. La sindaca ha reso nota la sua scelta senza ulteriori dettagli pubblici. La gestione della città rimane in sospeso fino a eventuali sviluppi successivi.

Foggia, crolla la giunta Episcopo: la Sindaca si dimette e accusa la maggioranza. FOGGIA – Si consuma la rottura definitiva a Palazzo di Città. Maria Aida Episcopo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaca di Foggia, gettando la città in un clima di profonda incertezza politica. La decisione, sofferta ma inevitabile, arriva al termine di mesi di tensioni latenti all’interno di una coalizione che ha finito per sfaldarsi, lasciando la prima cittadina isolata e impossibilitata a proseguire l’azione di governo. Il tradimento di una coalizione. Le dimissioni della Episcopo sono l’epilogo di un isolamento politico orchestrato da quella stessa maggioranza che l’aveva sostenuta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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08 GIUGNO 2026 - FOGGIA: TERREMOTO POLITICO: SI DIMETTE LA SINDACA EPISCOPO

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