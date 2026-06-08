Colpo di scena a Foggia | la sindaca Episcopo si dimette

La sindaca di Foggia ha annunciato le sue dimissioni. La decisione arriva nel contesto della crisi politica che interessa il Comune. La comunicazione è stata resa nota ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi delle dimissioni. La situazione politica nel municipio si intensifica con questa scelta inattesa. La giunta e il consiglio comunale sono stati informati formalmente dell’evento. La città attende sviluppi sulla gestione amministrativa e sulle conseguenze di questa decisione.

FOGGIA – Clamoroso sviluppo nella crisi politica che sta attraversando il Comune di Foggia. All’indomani del rimpasto di Giunta che ha portato alla revoca delle deleghe agli assessori Lorenzo Frattarolo e Daniela Patano, alla sottrazione dell’Urbanistica a Giuseppe Galasso e alla nomina del nuovo assessore alle Attività Produttive, Luigi Iorio, la sindaca Maria Aida Episcopo ha presentato le proprie dimissioni. La decisione è maturata nel corso della seduta del Consiglio comunale dedicata al bilancio, in un clima di forte tensione politica e con evidenti difficoltà per la maggioranza nel garantire i numeri necessari per la prosecuzione dei lavori. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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