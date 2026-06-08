Il ponte alle Monache è stato pulito dopo aver accumulato smog e muschio. L’intervento ha coinvolto tecnici specializzati che hanno rimosso le sostanze depositate. Non sono stati resi noti i costi dell’operazione. La pulizia ha permesso di riportare alla luce le parti metalliche del ponte, precedentemente coperte da residui di smog e muschio.

Quanto è costato l'intervento per rimuovere smog e muschio dal ponte?. Come hanno fatto i tecnici a riportare alla luce il metallo?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio questo manufatto per il piano manutentivo?. Quali benefici concreti porterà questa pulizia alla qualità della vita locale?.? In Breve Investimento totale di 9.028 euro per l'operazione di pulizia straordinaria.. L'assessore Federico Tognazzi ha inserito l'intervento nel piano manutenzione annuale.. Tecnici hanno usato idropulitrici per rimuovere muschio e smog dall'acciaio.. Intervento eseguito sul ponte ad arco che scavalca il torrente Ciuffenna.. Pulizia straordinaria per il Ponte alle Monache: il volto di Terranuova Bracciolini torna a splendere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terranuova Bracciolini: pulito il Ponte alle Monache dopo lo smog

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