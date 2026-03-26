Terranuova Bracciolini nuova sede per lo sportello Tari

A Terranuova Bracciolini è stata inaugurata una nuova sede dedicata allo sportello Tari. La riapertura è avvenuta il 26 marzo 2026. La nuova struttura ospita i servizi relativi alla tassa sui rifiuti e sostituisce l’ufficio precedente. La sede si trova in una posizione accessibile e facilmente raggiungibile per i cittadini. La gestione delle pratiche viene svolta presso questa nuova location.

Arezzo, 26 marzo 2026 – . A partire dal prossimo 1° aprile, lo Sportello TARI attualmente attivo all’interno degli uffici del Comune di Terranuova Bracciolini verrà trasferito, e sarà dunque a disposizione dei cittadini, presso la sede di Iren Luce Gas e Servizi di via Roma, 27. Il trasferimento è stato disposto su richiesta dell’Amministrazione comunale, che ha inteso così rispondere all’esigenza di garantire ai cittadini una maggiore accessibilità e una più agevole fruibilità del servizio. Presso la nuova sede dello Sportello verranno mantenuti tutti i servizi attualmente erogati. Restano invariati anche gli orari di apertura al pubblico: il lunedì e il mercoledì mattina, dalle ore 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova Bracciolini, nuova sede per lo sportello Tari Articoli correlati A Terranuova Bracciolini teatro e solidarietàArezzo, 16 marzo 2026 – Una serata di teatro all’insegna del divertimento e della solidarietà. Leggi anche: Referendum, il dato definitivo a Terranuova Bracciolini Altri aggiornamenti su Terranuova Bracciolini Temi più discussi: Teatro e solidarietà a Terranuova Bracciolini: sabato in scena Ma icché gli farò alle donne; Terranuova Bracciolini, aperte le iscrizioni al nido d’infanzia per il 2026/2027; Terranuova Bracciolini: al via l’11esima Fiera nazionale degli uccelli; Lavori in corso per il nuovo parco T. Terzani. Presentata la nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova BraccioliniArezzo, 16 ottobre 2025 – È stata presentata la nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, curata dalla compagnia KanterStrasse, che prenderà il via ... lanazione.it Inaugurata Casa Salute di Terranuova Bracciolini. Saccardi: Qui il cuore pulsante della riformaRiportata a nuova vita la struttura che un tempo ospitava l'ospedale di Terranuova Bracciolini. Investito Un milione e 564mila euro di spesa per realizzare la Casa della salute, che servirà le ... quotidianosanita.it Che giornata! Grazie a tutti per aver partecipato alla Fiera degli Uccelli Terranuova Bracciolini si è riempita di persone, colori e vita. Animali Bancarelle Prodotti tipici Un centro pieno È questo il bello del nostro paese. Terranuova Bracciolini Ci v - facebook.com facebook