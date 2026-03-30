Il 30 marzo 2026, un rappresentante ha visitato una villetta e un capannone che sono stati recuperati dopo essere stati confiscati alle organizzazioni criminali. L’evento si è svolto a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, e ha coinvolto un esponente che ha avuto modo di vedere da vicino i locali restaurati e restituiti alla comunità.

Arezzo, 30 marzo 2026 – . Visita questa mattina della vicepresidente Mia Diop sulla villetta Nencioni e sul Capannone Valarioti, i due immobili a Terranuova Bracciolini (Ar) confiscati alle mafie e rinati anche grazie al sostegno della Regione. E' stata una nuova tappa del viaggio che la vicepresidente sta compiendo tra i beni presenti nei territori della Toscana sottratti alla criminalità organizzata. I due immobili, c onfiscati negli anni Novanta alla famiglia Priolo, sono stati oggetto di un importante intervento di recupero concluso nel 2023 grazie al decisivo contributo di risorse regionali: 450mila euro per il capannone, divenuto archivio e rimessa dei mezzi comunali, e 260mila euro per la villetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terranuova Bracciolini, Diop visita villetta e capannone rinati dopo la confisca alle mafie

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