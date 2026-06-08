Terni Valdimiro Orsini | Troppi immigrati rispetto alla reale capacità di assorbirli Superato il punto di saturazione
Un cittadino ha affermato che la città ha superato la capacità di accoglienza, sostenendo che ci sono troppi immigrati rispetto alla reale possibilità di inserirli. Ha precisato che il principio dell’accoglienza rimane un valore importante e che non si mette in discussione. La sua dichiarazione si concentra sulla percezione di saturazione e sulla necessità di considerare i limiti pratici dell’accoglienza.
“Voglio sgombrare subito il campo da possibili equivoci: il principio dell’accoglienza è un valore umano e civile che non metto in discussione. Terni ha una radicata storia di solidarietà, nessuno intende voltare le spalle a chi fugge da scenari di guerra, a chi cerca rifugio o a giovani ragazzi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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