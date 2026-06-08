Terni Valdimiro Orsini | Troppi immigrati rispetto alla reale capacità di assorbirli Superato il punto di saturazione

Notizia in breve

Un cittadino ha affermato che la città ha superato la capacità di accoglienza, sostenendo che ci sono troppi immigrati rispetto alla reale possibilità di inserirli. Ha precisato che il principio dell’accoglienza rimane un valore importante e che non si mette in discussione. La sua dichiarazione si concentra sulla percezione di saturazione e sulla necessità di considerare i limiti pratici dell’accoglienza.