Troppi coltelli tra i giovani | è la cultura degli immigrati

Negli episodi di violenza tra i giovani, i coltelli sono un elemento ricorrente. Spesso portati con sé, vengono mostrati in pubblico o utilizzati durante scontri. La presenza di armi bianche tra i minorenni è un fenomeno che si ripete frequentemente, evidenziando una tendenza all’uso di coltelli negli episodi di violenza giovanile. Non sono stati segnalati incidenti con armi da fuoco o altri strumenti, ma il coltello rimane il principale oggetto coinvolto.

C’è una costante negli episodi di violenza che hanno protagonisti i maranza: il coltello. Sempre a portata di mano, spesso esibito, a volte purtroppo usato. È come se il coltello segnasse l’appartenenza al gruppo, come se fosse il simbolo del superamento di un rito di iniziazione. Riunirsi in comitive chiassose e monellesche, cementate da una fedeltà di gruppo e gerarchicamente organizzate, non è né prerogativa dei maranza né dei nostri tempi. Anche molti di noi da giovani ne hanno fatto parte, vittime o carnefici a seconda dei casi delle dinamiche di gruppo che si generano e che non di rado sfociano in scazzottate fragorose. A memoria non è dato però ricordare una ostentazione e un uso dell’aggressività e della violenza sistematico come quello a cui assistiamo oggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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