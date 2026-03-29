Greg Bovino, ex uomo immagine dell'Ice a Minneapolis, ha commentato le questioni legate all'immigrazione in Italia. Secondo lui, il paese deve adottare una strategia che preveda deportazioni di massa di immigrati illegali. Bovino ha espresso il suo punto di vista in merito alla presenza di persone sprovviste di permesso di soggiorno nel territorio italiano.

Greg Bovino detta l’agenda alla politica italiana e lo fa a suo modo, cioè puntando sulle deportazioni di massa per contrastare l’immigrazione clandestina. Bovino è stato il volto delle operazioni dell’Ice a Minneapolis, prima di essere rimosso a causa delle polemiche derivate dai suoi modi giudicati eccessivi anche dai Repubblicani. L’ex funzionario ha così deciso di andare in pensione. Gregory Bovino sull’Italia Greg Bovino è stato intervistato dal quotidiano La Repubblica a margine della conferenza Cpac. L’ex funzionario Usa ha invitato il Governo italiano ad adottare misure drastiche, come “la deportazione di massa”. Nella foto d’archivio: Gregory Bovino, funzionario della polizia Border Patrol degli Stati Uniti d’America divenuto per un breve periodo l’uomo immagine dell’Ice a Minneapolis. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Greg Bovino contro l’Italia dai "troppi immigrati illegali", la soluzione proposta: "Deportazioni di massa"

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Chi è Greg Bovino, il capo italoamericano della Border Patrol simbolo delle retate anti-immigrati di TrumpGregory Bovino, meglio noto come Greg Bovino, ha 55 anni ed è oggi uno dei funzionari federali più discussi degli Stati Uniti.

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