Terni rapina e inseguimento | due arresti dopo la violenta fuga

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani sono stati arrestati a Terni dopo una rapina seguita da un inseguimento. La fuga è avvenuta lungo la pista ciclabile, dove i due sono riusciti a scappare. Durante il secondo scontro con la vittima, i sospettati hanno tentato di sottrarsi alla cattura. La polizia ha intercettato e fermato i due in un'area vicino alla pista ciclabile. La dinamica esatta della rapina e i dettagli dello scontro non sono stati ancora resi noti.

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Come hanno fatto i due giovani a scappare lungo la pista ciclabile?. Cosa è successo esattamente durante il secondo scontro con la vittima?. Quali oggetti sono stati recuperati dagli agenti durante la perquisizione?. Perché i due arrestati erano già noti alle autorità di polizia?.? In Breve Rapina e aggressione avvenute nella notte tra il 3 e il 4 giugno.. Due giovani di 25 e 19 anni arrestati per rapina e resistenza.. Recuperata bicicletta e parte del denaro sottratto in viale Prati.. Soggetti recidivi condannati al carcere dopo udienza di convalida.. Due arresti dopo la rapina e l’aggressione in viale Prati a Terni. Due giovani di 25 e 19 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo una violenta rapina avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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