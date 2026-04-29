Rapina violenta al Parco Moretti | arrestati due uomini dopo un inseguimento

Due uomini sono stati arrestati dopo una rapina violenta avvenuta nel Parco Moretti, durante la quale sono stati coinvolti in un inseguimento con le forze dell’ordine. L’aggressione si è svolta in pochi secondi, all’interno di una delle zone verdi più frequentate della città. Gli agenti sono intervenuti immediatamente dopo aver ricevuto la segnalazione e hanno fermato i sospettati poco lontano dal luogo dell’accaduto.

Un’aggressione brutale, consumata in pochi istanti nel cuore di una delle aree verdi più frequentate della città. L’altra sera, al Parco Moretti, uno straniero residente nel capoluogo friulano è stato vittima di una violenta rapina.I fattiSecondo la ricostruzione fornita dai militari, la vittima.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Napoli, rapina in pieno centro: arrestati due uomini dopo inseguimento in corso UmbertoRapina in pieno giorno nel centro di Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, di 40 e 35 anni, entrambi di origine algerina,...