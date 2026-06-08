Terni aggressione e rapina | arrestati due giovani dopo inseguimento

Due giovani di 25 e 19 anni sono stati arrestati dalla polizia dopo un inseguimento. Sono accusati di aver commesso una rapina aggravata in concorso e di aver opposto resistenza agli agenti. L’episodio è avvenuto a Terni, dove gli agenti sono riusciti a bloccare i due durante un inseguimento. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui dettagli dell’aggressione o sulla rapina.

Due giovani rispettivamente di venticinque e diciannove anni sono stati arrestati dalla polizia di stato, per i reati di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i fatti risalgono alla notte tra il 3 e 4 giugno dopo alcune. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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-10 Gennaio 2026- Rapina in via Fratti: arrestati due minorenni.

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