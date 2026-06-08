Terni meeting ‘Acciaio’ | l’azzurro Federico Burdisso spicca nella giornata conclusiva Il CLT vince la classifica a squadre

Da ternitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la giornata finale del ‘Meeting Acciaio’ a Terni, si sono svolte le finali dei cento metri in tutti gli stili. Tra i partecipanti, l’azzurro Federico Burdisso ha ottenuto il miglior risultato. La classifica a squadre è stata vinta dal CLT. La manifestazione ha visto protagonisti diversi atleti nelle gare di nuoto, con risultati che hanno concluso l’evento.

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Una giornata conclusiva del ‘Meeting Acciaio – Città di Terni’ contrassegnata dalle finali dei cento metri di tutti gli stili. La quinta edizione della rassegna organizzata dal Circolo Lavoratori Terni si è chiusa nel migliore dei modi, regalando confronti di alto livello tecnico in vasca e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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