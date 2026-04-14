Ginnastica artistica storica promozione in serie B per il Clt Terni
La squadra di ginnastica artistica femminile della polisportiva Circolo lavoratori Terni ha raggiunto la promozione in serie B, dopo aver vinto con ampio margine il campionato di serie C. La squadra si è distinta nel corso della stagione, portando a casa risultati significativi e scrivendo un nuovo capitolo nello sport umbro. La promozione rappresenta un traguardo importante per il club e la disciplina.
La polisportiva Circolo lavoratori Terni scrive una pagina di storia dello sport umbro: la squadra di ginnastica artistica femminile conquista la promozione in serie B, al termine di un campionato di serie C dominato con autorevolezza.Un risultato di assoluto rilievo, che segna la prima volta per.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Campionato di serie C di ginnastica artistica, storico primo posto per il CltDopo il terzo posto del campionato 2025, la squadra conquista il primo posto mostrando un gran carattere.
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Il presidente Giovanni Scordo: «La prima volta per una società umbra in questa categoria» #terni #clt #Giovanni #ginnastica #SerieB #artistica #femminile - facebook.com facebook
CLT Terni nella storia: ginnastica artistica promossa in serie B x.com