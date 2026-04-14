Ginnastica artistica storica promozione in serie B per il Clt Terni

La squadra di ginnastica artistica femminile della polisportiva Circolo lavoratori Terni ha raggiunto la promozione in serie B, dopo aver vinto con ampio margine il campionato di serie C. La squadra si è distinta nel corso della stagione, portando a casa risultati significativi e scrivendo un nuovo capitolo nello sport umbro. La promozione rappresenta un traguardo importante per il club e la disciplina.