Nell’ultimo slalom di Coppa Europa, il successo è arrivato da un atleta italiano, che ha concluso la gara con il miglior tempo. La vittoria ha contribuito a consolidare la posizione dell’Italia nella classifica di specialità, in una stagione caratterizzata da numerosi risultati positivi per lo sci azzurro. La gara si è svolta sulle piste di una località europea, con la partecipazione di numerosi atleti internazionali.

Una delle stagioni più azzurre di sempre non poteva che chiudersi con una vittoria dell’Italia. L’ennesimo capolavoro stagione della squadra italiana nella Coppa Europa femminile arriva dallo slalom di Schladming, con il successo di Giulia Valleriani, che ha ottenuto così il suo secondo successo della carriera nel circuito continentale. La ventunenne laziale era già in testa dopo la prima manche e ha confermato la sua leadership anche nella seconda, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie. Infatti al secondo posto ha concluso l’austriaca Natalie Falch, che ha accusato un ritardo di ben 97 centesimi dall’azzurra. Sul podio ci sale anche un’altra austriaca, Leonie Raich, il cui distacco sale già sopra il secondo (+1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Valleriani vince l’ultimo slalom di Coppa Europa. Dominio azzurro nella classifica di specialità

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