Terni al Casagrande-Cesi ‘Prima del Primo Giorno’ | Un ponte tra scuola e famiglie per accogliere i futuri studenti

A Terni, nel giardino dell’istituto Casagrande-Cesi si è svolta l’iniziativa “Prima del Primo Giorno”. L’evento è stato organizzato dallo staff dell’orientamento, con il coordinamento del vicepreside. L’obiettivo era creare un ponte tra scuola e famiglie, facilitando l’accoglienza dei futuri studenti. La manifestazione ha coinvolto studenti e genitori, offrendo informazioni e opportunità di confronto prima dell’inizio delle lezioni.

Il giardino dell’istituto Casagrande-Cesi ha ospitato l’iniziativa Prima del Primo Giorno ideata dallo staff dell’orientamento coordinato dal vicepreside Luca Caparvi. Accogliere i futuri studenti delle classi prime e le loro famiglie l’obiettivo prefissato, in vista del delicato e significativo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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