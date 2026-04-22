Terni gara podistica e passeggiata ‘Cesi-Carsulae-Cesi’ | Esperienza unica tra sport e cultura

A Terni si è svolta la gara podistica e passeggiata ‘Cesi-Carsulae-Cesi’, un evento che ha coinvolto numerosi partecipanti. La manifestazione ha combinato attività sportiva e scoperta del territorio, attirando appassionati di corsa e camminata. La giornata ha visto il percorso attraversare paesaggi locali, promuovendo un'occasione di socializzazione e valorizzazione culturale dell'area.

Un appuntamento sportivo che unisce attività fisica, valorizzazione del territorio e partecipazione collettiva. La ‘Cesi-Carsulae-Cesi’ è in programma sabato 25 aprile, organizzata dal’Asd Podistica Carsulae, insieme alla Pro Loco di Cesi, CronoCarsulae e Aics. Il ritrovo è previsto alle ore 8.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, 62 studenti del Casagrande-Cesi con il progetto Erasmus+: formazione e lavoro tra Granada e MalagaLe referenti Eleonora Contili e Silvana Scrima: “L’Erasmus rappresenta un’opportunità straordinaria di crescita personale e professionale” Una... Istituto 'Casagrande Cesi' Terni, divertimento e sicurezza: “Good Vibes” porta la prevenzione nelle scuoleL’iniziativa, coordinata da Laura Pernazza, si è aperta con i saluti della dirigente scolastica Marina Marini e del direttore regionale dei Vigili... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Terni, sabato la Cesi-Carsulae-Cesi: gara competitiva e passeggiata ecologica. Cesi-Carsulae-Cesi, gara podistica e passeggiata ecologica. Modifiche alla circolazione stradaledi Ma. Gi. Pen. Gara podistica competitiva e passeggiata ecologica di 10,2 km sabato 25 aprile. Torna la Cesi-Carsulae-Cesi, l’evento firmato dall’Asd Podistica Carsulae. Per l’occasione il Comune ... umbria24.it Una gara podistica per scoprire Cesi e Carsulae tra sport, natura e storiaIn occasione della giornata del 25 aprile, si svolgerà a Cesi la gara podistica competitiva e la passeggiata ecologica Cesi–Carsulae–Cesi, un appuntamento sportivo che unisce attività fisica, valori ... sporterni.it