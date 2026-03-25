Questa mattina, presso l’Istituto Tecnico Economico e Professionale per i Servizi “Casagrande–Cesi” di Terni, si è svolto un evento legato al progetto “Good Vibes a scuola”. L’iniziativa si concentra sulla prevenzione, la sicurezza e la promozione di un divertimento consapevole tra gli studenti. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti degli enti coinvolti e di studenti, che hanno ascoltato interventi e partecipato a attività dedicate.

L’iniziativa, coordinata da Laura Pernazza, si è aperta con i saluti della dirigente scolastica Marina Marini e del direttore regionale dei Vigili del Fuoco per l’Umbria, Valter Cirillo L’iniziativa, coordinata da Laura Pernazza, si è aperta con i saluti della dirigente scolastica Marina Marini e del direttore regionale dei Vigili del Fuoco per l’Umbria, Valter Cirillo. Nel corso della mattinata è stato presentato il progetto “Good Vibes nelle scuole”, con l’intervento del presidente di UPI Umbria, Marco Bruni, affiancato dalla proiezione di un video riepilogativo delle attività già svolte nelle discoteche del territorio. Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza nei luoghi del divertimento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Istituto 'Casagrande Cesi' Terni, divertimento e sicurezza: “Good Vibes” porta la prevenzione nelle scuole

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