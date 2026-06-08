Terni aggressione e rapina a pochi passi dal distributore | arrestati due giovani dopo inseguimento

Due giovani di 25 e 19 anni sono stati arrestati dalla polizia dopo un inseguimento. Sono accusati di aver commesso una rapina aggravata vicino a un distributore di carburante e di aver opposto resistenza all’arresto. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno fermato i due nel corso dell’inseguimento. I dettagli sull’episodio non sono stati comunicati.

Due giovani rispettivamente di venticinque e diciannove anni sono stati arrestati dalla polizia di stato, per i reati di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i fatti risalgono alla notte tra il 3 e 4 giugno dopo alcune. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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