Un uomo è stato arrestato poco dopo aver tentato uno scippo a pochi passi dal Commissariato Garibaldi Venezia, in via Schiapparelli. La rapina è avvenuta nel centro di Milano, dove l’individuo ha aggredito e sottratto un oggetto a una donna. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente, riuscendo a bloccare l’uomo poco dopo l’episodio.

Ha pensato bene di fare uno scippo a pochi passi dal Commissariato Garibaldi Venezia, in via Schiapparelli a Milano. È finita come doveva: con il suo arresto per rapina aggravata. Succede tutto pochi minuti dopo la mezzanotte di giovedì, all'angolo con via Ponte Seveso, zona Stazione Centrale a Milano. L'uomo, un trentanovenne marocchino, ha aggredito una donna per rapinarla dello smartphone. La vittima, una cittadina taiwanese di 35 anni, stava camminando lungo via Ponte Seveso quando è stata puntata dal malvivente. L'uomo l'ha sorpresa alle spalle, strattonandola con violenza e riuscendo a strapparle dalle mani il telefono cellulare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Aggredisce e rapina una donna a pochi passi dal Commissariato: uomo arrestato dopo pochi secondi

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