Ternana Stefano Bandecchi | Problema del marchio relativo Può essere ceduto dalla Women

Notizia in breve

Il sindaco di Terni ha annunciato che il problema legato al marchio della squadra potrebbe essere risolto con la cessione da parte della Women. Prima di entrare in Consiglio comunale, ha riferito che si sta lavorando per garantire la partecipazione della Ternana al prossimo campionato di Serie D. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o tempistiche.