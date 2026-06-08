Ternana Stefano Bandecchi | Problema del marchio relativo Può essere ceduto dalla Women
Il sindaco di Terni ha annunciato che il problema legato al marchio della squadra potrebbe essere risolto con la cessione da parte della Women. Prima di entrare in Consiglio comunale, ha riferito che si sta lavorando per garantire la partecipazione della Ternana al prossimo campionato di Serie D. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o tempistiche.
Il sindaco Stefano Bandecchi prima di varcare la porta del Consiglio comunale fornisce nuovi aggiornamenti sulla ripartenza della Ternana: “Cerchiamo di assicurare una squadra che parteciperà al campionato di Serie D. La settimana in arrivo sarà utile per compiere i primi passaggi. Il problema. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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