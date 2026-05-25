Ternana Stefano Bandecchi | Tutto fatto per l' Orvietana Acquisterò presto il marchio del club rossoverde 1925

Notizia in breve

Il sindaco di Terni ha annunciato che ha completato l'acquisto del marchio dell'Orvietana, club fondato nel 1925. La sua intenzione è di intervenire nel calcio locale, con l'obiettivo di ripartire dalla Serie D. La comunicazione riguarda esclusivamente l'acquisto del marchio e la volontà di rilancio del club. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità delle successive operazioni sportive o amministrative.