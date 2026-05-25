Ternana Stefano Bandecchi | Tutto fatto per l' Orvietana Acquisterò presto il marchio del club rossoverde 1925
Il sindaco di Terni ha annunciato che ha completato l'acquisto del marchio dell'Orvietana, club fondato nel 1925. La sua intenzione è di intervenire nel calcio locale, con l'obiettivo di ripartire dalla Serie D. La comunicazione riguarda esclusivamente l'acquisto del marchio e la volontà di rilancio del club. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità delle successive operazioni sportive o amministrative.
Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi torna a parlare della situazione calcistica cittadina e dei suoi diretti progetti per ripartire dalla Serie D. All'entrata verso la seduta di consiglio comunale il patron di Unicusano ha esplicitato i suoi piani in merito:"Anche la seconda asta è andata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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