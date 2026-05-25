Ternana Stefano Bandecchi | Tutto fatto per l' Orvietana Acquisterò presto il marchio del club rossoverde 1925

Da ternitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Terni ha annunciato che ha completato l'acquisto del marchio dell'Orvietana, club fondato nel 1925. La sua intenzione è di intervenire nel calcio locale, con l'obiettivo di ripartire dalla Serie D. La comunicazione riguarda esclusivamente l'acquisto del marchio e la volontà di rilancio del club. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità delle successive operazioni sportive o amministrative.

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Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi torna a parlare della situazione calcistica cittadina e dei suoi diretti progetti per ripartire dalla Serie D. All'entrata verso la seduta di consiglio comunale il patron di Unicusano ha esplicitato i suoi piani in merito:"Anche la seconda asta è andata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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