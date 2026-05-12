Ternana da Stefano Bandecchi a Bandecchi Stefano Tre imprenditori per salvare il club dalla cancellazione
La Ternana si prepara a un'asta per il salvataggio del suo titolo sportivo. Entro le 12 di martedì 12 maggio, è richiesto presentare l'offerta ufficiale, in vista dell'asta che si terrà il giorno successivo. La procedura rappresenta un passo formale volto a evitare la cancellazione del club. Tre imprenditori sono coinvolti nella fase di salvataggio, con diverse modalità di presentazione delle offerte.
Un primo passaggio formale per salvare il titolo sportivo della Ternana. Entro le 12 di martedì 12 maggio, come previsto dal bando, è necessario predisporre l’offerta per partecipare all’asta in programma il giorno successivo (13 maggio). Una corsa contro il tempo per evitare il baratro e.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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