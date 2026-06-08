Terna rinnova l' impegno per tutelare la biodiversità
In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Terna ha annunciato il rinnovo delle iniziative per proteggere la biodiversità. La società ha confermato il proprio impegno a implementare misure di tutela ambientale e a promuovere pratiche sostenibili lungo le linee di trasmissione. Queste attività includono interventi per minimizzare l’impatto sulla flora e sulla fauna locali, così come progetti di monitoraggio e riqualificazione delle aree interessate.
In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, rafforza il proprio impegno per la tutela della biodiversità partecipando al progetto Life PolliNetwork, coordinato da Wwf Italia e cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del programma Life Natura & Biodiversità, con il contributo del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e della fondazione Cariplo. Il declino degli insetti impollinatori rappresenta una minaccia concreta per la biodiversità, la resilienza degli ecosistemi e la sicurezza alimentare. Per rispondere a questa sfida, Life PolliNetwork propone un modello innovativo di restauro della natura, capace di integrare tutela ambientale, infrastrutture e partecipazione dei territori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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