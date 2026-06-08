Terna rinnova l' impegno per tutelare la biodiversità

Notizia in breve

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Terna ha annunciato il rinnovo delle iniziative per proteggere la biodiversità. La società ha confermato il proprio impegno a implementare misure di tutela ambientale e a promuovere pratiche sostenibili lungo le linee di trasmissione. Queste attività includono interventi per minimizzare l’impatto sulla flora e sulla fauna locali, così come progetti di monitoraggio e riqualificazione delle aree interessate.