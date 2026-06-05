L’Unione Europea si impegna a proteggere la biodiversità, con particolare attenzione agli impollinatori come api e farfalle. Tra le misure adottate, ci sono interventi sulle infrastrutture, come le reti di energia, per ridurre l’impatto ambientale. Un esempio è l’intervento di un’azienda di gestione reti, che ha progettato infrastrutture compatibili con la tutela degli habitat naturali. La sfida riguarda la realizzazione di reti energetiche che rispettino l’ambiente e favoriscano la biodiversità.

La tutela della biodiversità è una delle grandi sfide ambientali dal 2000 ad oggi, sin dai primi progetti dell’Ue sulla natura. In Europa, il declino degli insetti impollinatori minaccia non soltanto la sopravvivenza di migliaia di specie vegetali, ma anche la sicurezza alimentare e la resilienza degli ecosistemi. In questo scenario si inserisce LIFE PolliNetwork, il progetto europeo a cui partecipa Terna con l’obiettivo di trasformare alcune aree della rete elettrica nazionale in spazi favorevoli agli impollinatori e alla connettività ecologica. Le api sono fondamentali per la biodiversità europea. Quando si parla di impollinatori il pensiero corre immediatamente alle arnie che troviamo in campi agricoli o in boschi protetti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Biodiversità e impollinatori, la sfida europea passa anche dalle infrastrutture: l’esempio di Terna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Biodiversità, Terna partecipa al progetto europeo LIFE PolliNetwork a tutela degli insetti impollinatoriIn occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Terna ha annunciato la propria partecipazione al progetto europeo LIFE PolliNetwork, dedicato...

Orti e fiori per gli impollinatori. L’istituto comprensivo Lora diventa custode della biodiversitàL’Istituto Comprensivo Como Lora - Lipomo ha aderito al progetto europeo Life NatConnect 2030, diventando parte della rete dei Custodi della...

Temi più discussi: PollinALP, dalle Cinque Terre un progetto europeo per salvare gli impollinatori; Festival degli Impollinatori: scienza, arte e territorio si incontrano a Cassano delle Murge - Pikaia; Giornata dell’ambiente: Terna trasforma tralicci e stazioni elettriche in oasi per gli insetti impollinatori; Cinque Terre, un progetto europeo per tutelare api, farfalle e bombi, gli insetti impollinatori.

Gli impollinatori stanno scomparendo, mettendo a rischio biodiversità, agricoltura e sicurezza alimentare. Ho firmato la petizione di @WWFitalia #DifendiGliImpollinatori per chiedere più azioni concrete per proteggere il nostro futuro. shorturl.at/Pi5H7 #OurF x.com

Terna, la rete elettrica diventa alleata della biodiversità con Life PolliNetworkPer la Giornata Mondiale dell’Ambiente, Terna partecipa a Life PolliNetwork per tutelare api, farfalle e insetti impollinatori attraverso la rete elettrica ... msn.com

Terna rafforza l’impegno per la tutela della biodiversità con Life PolliNetworkTerna rafforza il proprio impegno per la tutela della biodiversità partecipando al progetto Life PolliNetwork. lettera43.it

Brøndby Garden City, Circular Community - Situato fuori Copenaghen, Danimarca reddit