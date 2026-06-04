Terna rafforza l’impegno per la tutela della biodiversità con Life PolliNetwork
Terna ha avviato il progetto Life PolliNetwork per proteggere la biodiversità. L'iniziativa mira a tutelare gli uccelli migratori e le specie selvatiche nelle aree di rete elettrica. La società ha annunciato l'impegno di rafforzare le misure di sicurezza e monitoraggio lungo le linee di trasmissione. L'evento si è svolto in occasione della Giornata dedicata alla biodiversità, sottolineando l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali delle infrastrutture.
Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente rafforza il proprio impegno per la tutela della biodiversità partecipando al progetto Life PolliNetwork, coordinato da Wwf Italia e cofinanziato dall’ Unione europea nell’ambito del programma Life Natura & Biodiversità, con il contributo del ministero dell’Ambiente e della Fondazione Cariplo. Un modello innovativo di restauro della natura. Il declino degli insetti impollinatori rappresenta una minaccia concreta per la biodiversità, la resilienza degli ecosistemi e la sicurezza alimentare. Per rispondere a questa sfida, Life PolliNetwork propone un modello innovativo di restauro della natura, capace di integrare tutela ambientale, infrastrutture e partecipazione dei territori. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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