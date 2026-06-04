Terna rafforza l’impegno per la tutela della biodiversità con Life PolliNetwork

Notizia in breve

Terna ha avviato il progetto Life PolliNetwork per proteggere la biodiversità. L'iniziativa mira a tutelare gli uccelli migratori e le specie selvatiche nelle aree di rete elettrica. La società ha annunciato l'impegno di rafforzare le misure di sicurezza e monitoraggio lungo le linee di trasmissione. L'evento si è svolto in occasione della Giornata dedicata alla biodiversità, sottolineando l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali delle infrastrutture.