L’INTERVENTO. Dopo aver notato movimenti sospetti nei pressi di un immobile dismesso, gli agenti hanno sorpreso due persone a caricare dei cavi su un furgone. Gli agenti della polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca orientale hanno sventato un furto di rame nel corso di un controllo del territorio. Dopo aver notato movimenti sospetti nei pressi di un immobile dismesso, gli operatori hanno sorpreso due persone mentre stavano caricando su un furgone numerosi cavi elettrici contenenti rame, asportati dagli impianti della struttura. Alla vista degli agenti, uno dei due soggetti è riuscito a scappare, mentre il complice è stato fermato e identificato. L’intero materiale è stato... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tentato furto di rame nella Bassa Bergamasca sventato dalla polizia locale

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