Entrano in un bar e derubano una donna che non si accorge del furto a Malnate il colpo sventato dalla polizia

Quattro uomini di nazionalità sudamericana sono stati arrestati a Malnate con l’accusa di aver compiuto un furto aggravato in un bar. Secondo quanto riferito, i sospetti sono entrati nel locale e hanno sottratto un oggetto a una donna che non si è accorta dell’episodio. La polizia è intervenuta e ha fermato i sospetti, recuperando la refurtiva e restituendola alla vittima.

Quattro arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Malnate (Varese), dove un gruppo di cittadini sudamericani è stato sorpreso in flagranza di furto aggravato ai danni di una cliente di un bar. I responsabili sono stati fermati e condotti in Questura, mentre la refurtiva è stata restituita alla vittima. Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori nella zona di Malnate (Varese). Una pattuglia della Squadra Mobile ha notato una vettura con a bordo due uomini e due donne di origine sudamericana che si muoveva lentamente lungo la via centrale del paese, come se stesse perlustrando l’area. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Entrano in un bar e derubano una donna che non si accorge del furto a Malnate, il colpo sventato dalla polizia Articoli correlati Furto sventato in centro storico: ladro bloccato dalla polizia localeNei giorni scorsi, la Polizia Locale di Parma ha fermato un uomo che aveva appena rubato alcuni capi di abbigliamento all’interno di un negozio del... Colpo in gioielleria. Entrano in negozio e arraffano una collana d’oro dalla vetrinaAvevano probabilmente pianificato il colpo in anticipo, effettuando pure un sopralluogo per conquistare la fiducia dell’orefice.