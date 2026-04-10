Bassa Bergamasca Orientale controlli straordinari della polizia locale su immobili e persone | un denunciato

Nella mattina di mercoledì 8 aprile, la polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale ha effettuato controlli straordinari nei Comuni di Romano di Lombardia, Bariano, Covo e Cortenuova. Quattro pattuglie con otto operatori sono state impiegate sul territorio per verificare immobili e persone. Durante l’intervento, è stato denunciato un individuo. Le operazioni sono state condotte all’alba e si sono protratte nel corso della mattinata.

Controlli straordinari all’alba nei Comuni della Bassa Bergamasca Orientale. Nella mattinata di mercoledì 8 aprile la polizia locale del distretto ha svolto un servizio sul territorio con quattro pattuglie e otto operatori, interessando Romano di Lombardia, Bariano, Covo e Cortenuova. L’operazione è stata pianificata con l’obiettivo non solo di garantire la sicurezza urbana, ma anche di prestare attenzione concreta alle situazioni di fragilità sociale presenti sul territorio. A Romano di Lombardia gli agenti sono intervenuti nell’area dell’ ex supermercato Lidl, dove è stato identificato un uomo italiano senza fissa dimora. Allo stesso è stato consegnato materiale informativo sui servizi di assistenza presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Bassa, controlli straordinari della polizia di Stato: identificate 123 persone Bassa Orientale, luogo di culto abusivo scoperto dalla polizia locale: due denunceNell’ambito dei controlli sono stati accertati casi di sovraffollamento, abusivismo edilizio e irregolarità urbanistiche in diversi settori del... Argomenti più discussi: Furti seriali nei cimiteri della Bassa, fermato un uomo con l’auto piena di oggetti funebri; Furti seriali nei cimiteri della Bassa fermato un uomo con l’auto piena di oggetti funebri. Controlli all’alba tra Covo e Romano: sicurezza e attenzione alle fragilitàOperazione straordinaria della Polizia Locale della Bassa Bergamasca Orientale: 4 pattuglie impegnate, una denuncia per occupazione abusiva e verifiche su immobili segnalati. ecodibergamo.it Controlli nella Bassa orientale, tra sicurezza, repressione e aiuto alle fragilitàUn'operazione coordinata all'alba per setacciare le aree sensibili della Bassa Bergamasca Orientale, unendo il rigore della sicurezza urbana alla mano tesa verso le marginalità sociali. Mercoledì 8 ap ... ecodibergamo.it Operazione straordinaria della Polizia Locale della Bassa Bergamasca Orientale: 4 pattuglie impegnate, una denuncia per occupazione abusiva e verifiche su immobili segnalati. - facebook.com facebook