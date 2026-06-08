Tennis tavolo campionati quarta categoria | due argenti per la Regaldi

Da novaratoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 3 al 6 giugno a Riccione si sono svolti i campionati italiani di quarta categoria di tennis tavolo. La rappresentativa locale ha conquistato due medaglie d’argento durante la competizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. Le gare si sono svolte sulla base di incontri eliminatori e finali, con i giocatori che si sono confrontati in match singoli e a squadre.

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Da mercoledì 3 a sabato 6 giugno si sono disputati a Riccione i campionati italiani di quarta categoria. Ancora una volta i pongisti della Regaldi Novara si sono distinti ottenendo due medaglie d’argento e diversi buoni piazzamenti.Nella gara di singolo femminile ottima prova di Elisa Mittino. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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