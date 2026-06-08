Tennis tavolo campionati quarta categoria | due argenti per la Regaldi

Notizia in breve

Dal 3 al 6 giugno a Riccione si sono svolti i campionati italiani di quarta categoria di tennis tavolo. La rappresentativa locale ha conquistato due medaglie d’argento durante la competizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. Le gare si sono svolte sulla base di incontri eliminatori e finali, con i giocatori che si sono confrontati in match singoli e a squadre.