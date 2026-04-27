Tennis tavolo Regaldi | dominio ai campionati regionali Master

Domenica 26 aprile si sono svolti a Torino i campionati regionali Master di tennis tavolo. I giocatori novaresi hanno conquistato cinque medaglie, con Claudio Sassi che si è distinto ottenendo risultati di rilievo. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti dalla regione, con i portacolori di Novara che si sono mostrati particolarmente competitivi.

Dominio Regaldi ai campionati regionali Master disputati a Torino domenica 26 aprile. Cinque podi per i portacolori novaresi con Claudio Sassi a fare la parte del leone.Nel singolo maschile 50 podio tutto novarese: oro per Claudio Sassi, Argento per Maurizio Castagno e bronzo per Andrea Ferrari.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Tennis tavolo Regaldi: i risultati delle formazioni maschiliDue vittorie e una sconfitta nella quarta giornata di ritorno dei campionati a squadre maschili per il Tennis tavolo Regaldi. Leggi anche: Due ori per i Master della Chimera Nuoto ai campionati regionali Una raccolta di contenuti Tennis tavolo Regaldi: dominio ai campionati regionali MasterDominio Regaldi ai campionati regionali Master disputati a Torino domenica 26 aprile. Cinque podi per i portacolori novaresi con Claudio Sassi a fare la parte del leone. Nel singolo maschile 50 podio ... novaratoday.it Tennis tavolo Regaldi: ultima giornata di gare a squadre maschiliUltima giornata dei campionati maschili a squadre per il Tennis tavolo Regaldi. Un'ultima giornata con pochi sorrisi date le quattro sconfitte su quattro gare disputate. novaratoday.it