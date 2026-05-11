Tennis tavolo Regaldi Elisa Mittino è campionessa regionale femminile di quarta categoria
Nel fine settimana, il Tennis Tavolo Regaldi ha registrato risultati significativi. Elisa Mittino si è aggiudicata il titolo di campionessa regionale femminile di quarta categoria. Contestualmente, nel torneo internazionale Master di Alghero, Claudio Sassi ha vinto il doppio maschile over 40 in coppia con Maxim Kuznetsov del Quattro Mori Cagliari. Ha inoltre partecipato alle gare di singolo over 35 e 40, dove si è classificato quinto.
Impegni nel week end per il Tennis tavolo Regaldi. Claudio Sassi, al torneo internazionale Master di Alghero, vince il doppio maschile over 40 in coppia con Maxim Kuznetsov del Quattro Mori Cagliari molto bene anche nelle gare di singolo over 35 e 40 dove ottiene la quinta posizione finale.Elisa.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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