Tennis Galatina pareggio con Desenzano vale i playoff per la serie A2
Il team di tennis di Galatina ha ottenuto un pareggio di 3-3 contro il Tennis Desenzano nell'ultima giornata della fase a gironi del Campionato degli Affiliati 2026 di Serie B1 maschile. La partita si è disputata sui campi di Contrada Guidano. Con questo risultato, la squadra di Galatina si è qualificata per i playoff di Serie A2.
GALATINA - Il Ct Stasi di Galatina centra ancora una volta un traguardo di prestigio. Il pareggio per 3-3 ottenuto sui campi di Contrada Guidano contro il Tennis Desenzano, nell'ultima giornata della fase a gironi del Campionato degli Affiliati 2026 di Serie B1 maschile, consente infatti alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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