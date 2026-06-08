Tennis Galatina pareggio con Desenzano vale i playoff per la serie A2

Notizia in breve

Il team di tennis di Galatina ha ottenuto un pareggio di 3-3 contro il Tennis Desenzano nell'ultima giornata della fase a gironi del Campionato degli Affiliati 2026 di Serie B1 maschile. La partita si è disputata sui campi di Contrada Guidano. Con questo risultato, la squadra di Galatina si è qualificata per i playoff di Serie A2.