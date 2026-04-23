Serie a2 elite Atlante il pareggio nega i playoff

Nell’ultima giornata del campionato di A2 Elite di calcio a 5, l’Atlante ha conquistato un pareggio in casa contro l’Mgm 2000. La sfida si è conclusa senza vincitori né vinti, impedendo alla squadra biancorossa di qualificarsi ai playoff. Con questa parità, l’Atlante ha visto sfumare le possibilità di accesso alla fase successiva del torneo. La partita si è disputata nell’impianto di casa della formazione locale.

Sfuma il sogno playoff dell’ Atlante. La formazione biancorossa, impegnata nell’ultimo turno del torneo di A2 Elite di calcio a 5, non è riuscita a vincere in casa contro l’ Mgm 2000, diretta concorrente per l’accesso ai playoff. I biancorossi hanno lottato fino all’ultimo secondo con forza e grinta, qualità che hanno sempre dimostrato, in ogni partita e su ogni campo. I playoff sarebbero stati il premio più giusto per un gruppo unito e che meritava un altro risultato. Ma lo 0-0 del PalaBombonera premia gli ospiti. Nel destino della formazione morbegnese c’era nuovamente l’Atlante, già avversario lo scorso anno nelle Futsal Finals di Cesena, quando l’Mgm riuscì a imporsi conquistando il pass per la categoria superiore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie a2 elite. Atlante, il pareggio nega i playoff Notizie correlate Serie a2 elite. Atlante, una ’manita’ all’EllediGoleada e vittoria per l’Atlante in serie A2 Elite: 5-1 in casa contro l’Elledi Fc, formazione piemontese. Leggi anche: Serie a2 elite. Atlante, gara da tripla con l’Elledi Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scheda squadra Atlante Grosseto; Serie A2 Élite, MGM: basta un pari. Il 2-2 fa felici Futura e Giovinazzo. Ecco playoff e playout; Calcio a 5, l’Atlante Grosseto vuole la storia: tifosi gratis per l’assalto ai play-off per la Serie A. Serie a2 elite. Atlante, il pareggio nega i playoffSfuma il sogno playoff dell’Atlante. La formazione biancorossa, impegnata nell’ultimo turno del torneo di A2 Elite di calcio a 5, non è riuscita a vincere in casa contro l’Mgm 2000, diretta ... sport.quotidiano.net Calcio a 5, l’Atlante Grosseto vuole la storia: tifosi gratis per l’assalto ai play-off per la Serie ASabato 17 aprile si disputerà la 26ª e ultima giornata di Serie A2 Élite di calcio a 5. Fin qui, niente di particolare. A ben guardare, però, un’occasione d’oro per l’Atlante Grosseto per centrare un ... grossetosport.com ScreenWeek Cinema & Serie. ScreenWeek Cinema & Serie · Original audio. - facebook.com facebook New Podcast! "Crazy Coppa Italia Semis! Milan-Juve Serie A Preview - Ep. 303" on @spreaker #atalanta #azzurri #calcio #canada #coppaitalia x.com