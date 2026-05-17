Tennis campionato di serie B1 | il Tc Triestino frena la corsa del Ct Galatina

Da lecceprima.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di Serie B1 maschile di tennis, il Circolo Tennis “G. Stasi” di Galatina ha subito una sconfitta davanti al pubblico nella quarta giornata. La squadra locale ha visto interrompersi la serie di risultati positivi, fermandosi di fronte al Circolo Tennis di Trieste. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, causando un passo falso per i padroni di casa nel torneo.

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GALATINA – Si interrompe bruscamente la striscia positiva del Circolo Tennis “G. Stasi” Galatina, costretto ad arrendersi davanti al proprio pubblico nella quarta giornata del campionato di Serie B1 maschile. A violare i campi salentini è stata la capolista Tc Triestino, capace di imporsi con un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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