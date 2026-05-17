Tennis campionato di serie B1 | il Tc Triestino frena la corsa del Ct Galatina

Nel campionato di Serie B1 maschile di tennis, il Circolo Tennis “G. Stasi” di Galatina ha subito una sconfitta davanti al pubblico nella quarta giornata. La squadra locale ha visto interrompersi la serie di risultati positivi, fermandosi di fronte al Circolo Tennis di Trieste. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, causando un passo falso per i padroni di casa nel torneo.

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