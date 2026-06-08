Tennis al Green Garden concluso il Trofeo Autopiave con 164 giocatori
Al Green Garden, dal 23 maggio al 7 giugno, 164 giocatori hanno partecipato al Trofeo Autopiave. La competizione si è conclusa ieri, con i partecipanti che si sono sfidati sui campi del club mestrino. La manifestazione è stata coordinata da Costantino Zorico.
Al Green Garden, dal 23 maggio al 7 giugno, 164 giocatori si sono messi alla prova per aggiudicarsi il Trofeo Autopiave nel club mestrino, coordinati da Costantino Zorico.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayNel singolare maschile davanti a tutti il giovane giocatore di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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