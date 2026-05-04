Tennis concluso al Venice Sporting Center il rodeo giovanile per under 12

Al Venice Sporting Center di Mestre si è concluso il torneo giovanile riservato agli under 12, con la partecipazione di 24 giovani tennisti. L’evento si è svolto nel complesso sportivo di via dei Mille, coinvolgendo bambini e ragazzi in partite e incontri che hanno visto protagonisti molti delle future promesse del settore. La competizione si è conclusa nelle ultime ore, lasciando spazio a nuove sfide per i giovani tennisti coinvolti.

Al Venice Sporting Center di via dei Mille a Mestre, si è concluso il rodeo giovanile solo under 12 con 24 giocatori. Roberto De Giovanni, Oscar Carraro ed Elena Scomparin hanno coordinato questa kermesse, con i seguenti risultati.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayNel.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Tennis, rodeo di 4ª categoria al Venice Sporting Center: i risultatiRodeo di 4ª categoria al Venice Sporting Center con 48 giocatori coordinati da Oscar Carraro, Federico Pollini ed Elena Scomparin.