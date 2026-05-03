Il grande tennis giovanile brilla a Maglie | concluso il 23° trofeo Maglio

A Maglie si è conclusa la 23ª edizione del torneo internazionale under 12, denominato trofeo “Maglio”. L’evento, che si è svolto al Circolo Tennis locale, ha visto la partecipazione di numerosi giovani tennisti provenienti da diverse nazioni. La manifestazione ha rappresentato una tappa del circuito Tennis Europe Junior Tour, con le gare che si sono svolte nel rispetto del calendario previsto.

MAGLIE – Si è conclusa ufficialmente a Maglie la 23ª edizione del torneo internazionale under 12 - trofeo “Maglio”, un evento che ha trasformato il Circolo Tennis cittadino nel cuore pulsante del circuito Tennis Europe Junior Tour. La kermesse salentina, che ha visto la partecipazione di circa.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Il Salento al centro del tennis europeo giovanile: inaugurato il 23° trofeo “Maglio”MAGLIE – Con il sorteggio del tabellone principale, il Circolo Tennis Maglie ha dato ufficialmente il via alla 23esima edizione del torneo... Tennis, concluso il rodeo di 3ª categoria "Trofeo Autopiave"Al Green Garden concluso il Trofeo Autopiave, Rodeo di 3ª categoria maschile e femminile con 47 giocatori coordinati da Costantino Zorico. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Maglie diventa capitale del tennis giovanile con il 23° trofeo Maglio. Il Salento al centro del tennis europeo giovanile: inaugurato il 23° trofeo MaglioOltre 500 partecipanti e 18 nazioni rappresentate a Maglie per la prestigiosa vetrina internazionale dedicata alle promesse dell’under 12 ... lecceprima.it Maglie diventa capitale del tennis giovanile con il 23° trofeo MaglioAl via il prestigioso torneo internazionale Under 12 che vedrà sfilare sui campi salentini le leggendarie Davis Cup e Billie Jean King Cup ... lecceprima.it