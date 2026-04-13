Tennis oltre 300 giovani atleti in campo al Ct Palermo per lo Junior Next Gen Italia

Dal 1° al 12 aprile, il Ct Palermo ha ospitato oltre 300 giovani atleti durante lo Junior Next Gen Italia, un torneo dedicato al tennis giovanile. La manifestazione ha visto partecipare numerosi tennisti provenienti da diverse regioni, impegnati in competizioni che hanno coinvolto diverse categorie di età. La partecipazione massiccia ha reso l’evento uno dei più importanti nel panorama italiano dedicato ai giovani talenti.

Una vera e propria festa del tennis giovanile, quella andata in scena al Ct Palermo dal 1° al 12 aprile. La seconda tappa del Circuito Junior Next Gen Italia macroarea sud under 10-12-14 ha fatto registrare la presenza di 325 atleti provenienti da Sicilia, Calabria e Campania. Si sono giocate.🔗 Leggi su Palermotoday.it Torneo junior Next Gen a Lanciano: attesi 300 atleti da cinque regioniLa tappa, organizzata dal Circolo Tennis Lanciano, si svolgerà dal 1 al 12 aprile 2026, e vedrà la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da... Al Tennis Club Lecco arriva lo "Junior Next Gen" ed è boom di iscrittiDodici giorni di partite fra i campi di Belledo e Merate per la tappa del circuito nazionale delle categorie Under 10, 12 e 14: oltre 650 i...