Ecco il primo memorial Marco Chiaramonti | la passione per il tennis e un fondo per sostenere i giovani atleti

Dal 17 al 31 maggio, il Circolo del tennis di Agrigento organizza la prima edizione del Memorial Marco Chiaramonti, un evento di due settimane dedicato allo sport e alla memoria del maestro che ha avuto un ruolo importante nella zona. La manifestazione include tornei e iniziative volte a raccogliere fondi per sostenere i giovani atleti locali. La rassegna rappresenta anche un’occasione per ricordare la passione del maestro per il tennis.

Due settimane di sport, ma soprattutto di memoria e futuro. Dal 17 al 31 maggio il Circolo del tennis di Agrigento ospiterà la prima edizione del Memorial Marco Chiaramonti, dedicato al maestro che ha lasciato un segno profondo nella comunità sportiva.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Giovani atleti al Memorial Gianni Santi Tennis, oltre 300 giovani atleti in campo al Ct Palermo per lo Junior Next Gen ItaliaUna vera e propria festa del tennis giovanile, quella andata in scena al Ct Palermo dal 1° al 12 aprile.