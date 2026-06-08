Temptation Island 2026 parte in anticipo | quando inizierà

Temptation Island 2026 partirà prima del previsto. La nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia non inizierà il 2 luglio come annunciato in precedenza, ma avrà un debutto anticipato. La data esatta della messa in onda non è stata ancora comunicata, ma si sa che il debutto avverrà prima della data inizialmente prevista.

Temptation Island 2026 inizierà in anticipo. Il programma condotto da Filippo Bisciglia non comincerà, come ipotizzato, il 2 luglio, ma partirà molto prima. Quando inizia Temptation Island 2026. Il programma di Maria De Filippi che mette alla prova i sentimenti arriverà prima del previsto. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Trash Italiano infatti Temptation Island 2026 comincerà il 24 giugno. Lo show condotto da Filippo Bisciglia partirà di mercoledì e avrà in tutto ben sei puntate. Le prime tre saranno trasmesse di mercoledì, in seguito il programma passerà al lunedì. L’appuntamento dunque è per mercoledì 24 giugno alle 21.00 quando andrà in onda la primissima puntata della nuova edizione di Temptation Island 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

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