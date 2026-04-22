Temptation Island 2026 quando inizia | svelata la location

È stata annunciata la data di inizio di Temptation Island 2026, alla sua quattordicesima edizione. La trasmissione, nota per mettere alla prova le coppie, tornerà in televisione a breve. La location scelta per le riprese è stata comunicata, segnando l’attesissimo ritorno del programma. I fan sono pronti a scoprire cosa succederà questa volta nel reality di confronto e tentazioni.

Temptation Island sta per tornare. La nuova edizione del reality, la quattordicesima per la precisione, sarà presto in onda. Le registrazioni dello show condotto da Filippo Bisciglia infatti starebbero per iniziare. Quando inizia Temptation Island 2026. Ma andiamo con ordine. I casting per prendere parte alla trasmissione, sia come tentatore o tentatrice che come coppia, risultano per ora ancora aperti. Le registrazioni di Temptation Island 2026 dovrebbero svolgersi a breve con la messa in onda che sarà fra fine giugno e inizio luglio. Nel frattempo è stata svelata la location del reality. Lo show di Maria De Filippi verrà registrato in Calabria, per la precisione nel resort Calalandrusa Beach & Nature di Guardavalle, in provincia di Catanzaro.🔗 Leggi su Dilei.it

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Temptation Island 2026 Eps 2-4 Recap

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