Temptation Island 2026 tornerà in onda con la conduzione di Filippo Bisciglia. La data di inizio è stata annunciata, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulla programmazione. Il programma, che mette alla prova le coppie attraverso tentazioni e falò, tornerà a coinvolgere i partecipanti in nuove sfide emotive. La produzione ha confermato la ripresa delle riprese e la messa in onda per la prossima stagione.

Temptation Island 2026 sta per tornare. Filippo Bisciglia è pronto a condurre di nuovo il programma che mette alla prova i sentimenti delle coppie, fra tentazioni e falò ricchi di emozioni. Quando inizia Temptation Island 2026. Dopo la fine di Uomini e Donne, Maria De Filippi tornerà ad appassionare il pubblico con uno dei suoi programmi cult. Si tratta di Temptation Island che, come di consueto, terrà compagnia ai telespettatori nelle settimane d’estate. L’attesa è tanta per l’inizio dello show che vedrà, ancora una volta, le coppie mettersi alla prova per scoprire se il loro è vero amore. Tutto è pronto per l’inizio della trasmissione, con le puntate che andranno in onda, come di consueto, a partire dalle 21. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Dilei.it - Temptation Island 2026 quando inizia: svelata la data

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temptation Island -5 - XXL Folge und viel Platz für Drama

Notizie e thread social correlati

Temptation Island 2026 quando inizia: svelata la locationÈ stata annunciata la data di inizio di Temptation Island 2026, alla sua quattordicesima edizione.

Leggi anche: Quando inizia Temptation Island 2026, la data della prima puntata con Filippo Bisciglia

Temi più discussi: Temptation Island 2026 sta prendendo forma (e perché non ci rinunceremo neanche quest'anno); Temptation Island 2026, il countdown è partito: svelata la data del ritorno; Temptation Island 2026, si accendono i motori: quando torna il love show su Canale 5; Temptation Island cambia location? Svelato il resort per tentatori e fidanzati.

#TemptationIsland 2026, c'è la data ufficiale: ecco quando inizia il viaggio nei sentimenti su Canale 5 x.com

Quando inizia Temptation Island 2026, la data della prima puntata a luglio con Filippo BiscigliaTemptation Island sta per tornare. Da giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione condotta da ... fanpage.it

Temptation Island, ecco la Data di debutto ufficiale della quattordicesima edizione su Canale 5Quando inizia Temptation Island? Ecco svelata la data di debutto ufficiale su Canale 5. msn.com

Shutter Island ha raggiunto 1 milione di valutazioni da 5 stelle reddit