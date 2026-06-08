La quattordicesima edizione di Temptation Island inizierà prima rispetto alle previsioni iniziali di Mediaset. La nuova stagione andrà in onda su Canale 5 con un numero di puntate ancora da definire. La data di inizio non è stata comunicata ufficialmente, ma si sa che il programma sarà trasmesso prima rispetto alle edizioni precedenti. La decisione di anticipare la partenza è stata confermata dagli organizzatori.

Temptation Island torna in anticipo su Canale 5 con la sua quattordicesima edizione, rispetto alla data che aveva pensato inizialmente Mediaset. Dopo un’attesa che sembrava interminabile, i fan possono finalmente prepararsi a seguire le avventure delle coppie in un contesto ricco di emozioni e sfide. La conduzione è affidata ancora una volta a Filippo Bisciglia, che accompagnerà i telespettatori in questo viaggio tra tentazioni e sentimenti. Uomini e Donne, nuovo amore per Ernesto Passaro dopo Cristiana Anania? Lui interviene Temptation Island 2026: data di messa in onda e programmazione. La nuova edizione di Temptation Island sarà composta da sei puntate. Le prime tre andranno in onda il mercoledì, il 24 giugno 2026, il 1 luglio 2026 e l’ 8 luglio 2026. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Temptation Island 2026, anticipato l’inizio della 14esima edizione: data e numero di puntate

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Temptation Island 2026: tutte le novità sulla nuova stagione del reality di Canale 5

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