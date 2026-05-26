Temptation Island 2026 inizierà a metà giugno, con le registrazioni già in corso in una località di mare. La produzione ha confermato alcune novità, tra cui nuove dinamiche di gioco e un cast rinnovato. La location scelta si trova su un’isola del Mediterraneo, dove le coppie partecipanti vivranno le proprie esperienze. La messa in onda è prevista per il primo fine settimana di luglio.

L’estate di Canale 5 è pronta a riaccendersi con il ritorno di Temptation Island 2026, il reality dei sentimenti che ogni anno cattura milioni di telespettatori. I falò di confronto, le gelosie e le tentazioni torneranno a scandire le serate estive, con Filippo Bisciglia ancora una volta alla guida del programma prodotto da Fascino, la società di Maria De Filippi. Mediaset ha ufficializzato il palinsesto estivo e confermato che il viaggio tra amore e tentazione prenderà il via a luglio, subito dopo la conclusione della serie francese Montmartre. La collocazione resta quella della prima serata del giovedì, ormai tradizionale appuntamento per i fan del format. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Temptation Island 2026, data d’inizio, novità e location. Ecco tutto quello che c’è da sapere

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