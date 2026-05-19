Temptation Island 2026 sta per tornare sulla rete televisiva con una nuova edizione. Le riprese sono programmate per iniziare a metà estate, con la trasmissione prevista per alcune settimane dopo. Il programma, noto per le sue dinamiche di coppie e tentatori, vedrà ancora una volta alla conduzione Filippo Bisciglia. La data di inizio delle puntate e il calendario completo sono stati annunciati, ma i dettagli sulla durata e sui partecipanti non sono ancora stati resi pubblici.

Tutto quello che sappiamo sulla nuova edizione del reality più discusso dell’estate italiana Temptation Island: quando iniziano le riprese, quando va in onda e chi conduce. L’estate televisiva italiana ha una data di partenza. Temptation Island 2026 è pronto a tornare su Canale 5 e, grazie alle anticipazioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni e all’annuncio social di Filippo Bisciglia, i fan hanno finalmente le informazioni che aspettavano. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Quando iniziano le riprese di Temptation Island 2026. Secondo quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, le riprese della nuova edizione di Temptation Island dovrebbero prendere il via a partire dal 3 giugno. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Temptation Island 2026: data di inizio, riprese e il ritorno di Filippo Bisciglia

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Temptation Island - Die Versuchung und die Christen!

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