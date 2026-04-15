Temporali grandine e raffiche di vento | scatta l’allerta gialla in 8 regioni

Nella giornata di mercoledì 15 aprile, otto regioni italiane sono state interessate da un'allerta meteo gialla a causa di temporali, grandinate e raffiche di vento. Le condizioni meteo avverse hanno interessato principalmente le aree del Centro-Sud, con piogge intense e venti forti registrati in diverse zone. La Protezione Civile ha emesso l'allerta per monitorare la situazione e prevenire eventuali conseguenze.

(Adnkronos) – Pioggia e temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, scatta così l'allerta meteo gialla in ben 8 regioni, con il maltempo a colpire in particolare il Centro-Sud Italia. Come spiega la Protezione Civile, una circolazione depressionaria ben strutturata negli strati superiori atmosferici, attualmente situata sulla Tunisia favorirà anche oggi l’innesco di intensi fenomeni temporaleschi sulla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso quindi un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sul settore centro-occidentale dell’isola.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Meteo: temporali e grandine in arrivo sulla Sicilia, allerta gialla in 8 regioniUna circolazione depressionaria ben strutturata, attualmente situata sulla Tunisia, sta per investire il Mediterraneo, portando un deciso... Allerta meteo gialla per temporali e raffiche di ventoIn considerazione dell'espansione dei fenomeni, la Protezione Civile della Regione, ha emanato una nuova allerta meteo su tutta la Campania a partire...