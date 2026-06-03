Un temporale violento si sta avvicinando in Puglia, con allerta gialla per temporali, raffiche di vento e grandine. Si consiglia di mettere in sicurezza oggetti all'aperto e di evitare spostamenti non necessari. In caso di fulmine, bisogna allontanarsi da aree aperte, alberi e strutture metalliche. Segnali di temporale in arrivo includono nuvole scure e abbondanti abbassamenti di temperatura.

Quali segnali naturali indicano l'arrivo imminente di un temporale violento?. Come si comportare se si viene colpiti da un fulmine?. Perché il cielo limpido può nascondere un pericolo di scariche elettriche?. Quali sono le zone della Puglia più esposte ai fenomeni intensi?.? In Breve Allerta attiva mercoledì 3 giugno dalle ore 8:00 per 12 ore consecutive.. Rischio grandine e vento forte concentrato su Puglia settentrionale e costa adriatica.. Pericolo fulmini anche in aree distanti chilometri dal centro del temporale.. Basso Salento escluso dai fenomeni meteorologici previsti per la giornata.. Allerta meteo gialla in Puglia per mercoledì 3 giugno: previsti temporali e raffiche di vento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, allerta gialla: rischio temporali, raffiche di vento e grandine

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Allerta gialla

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