XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche
Domenica 24 maggio si svolge la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. L’evento coinvolge numerose proprietà storiche aperte al pubblico in tutta Italia, offrendo l’opportunità di visitare case antiche e palazzi di pregio. La manifestazione rappresenta un’occasione per scoprire il patrimonio architettonico e culturale delle dimore storiche italiane.
Domenica 24 maggio ADSI Lazio celebra la, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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